Donkey Kong 64 utvider Nintendo Switch Onlines Nintendo 64-bibliotek neste uke

Nintendo har kunngjort det neste spillet som vil bli med i Nintendo 64-delen av Nintendo Switch Online + Expansion Pack-porteføljen. Den elskede 3D-plattformspilleren fra Rare, Donkey Kong 64, kommer til tjenesten så snart som neste uke, og utvider porteføljen til 43 spill for de i Vesten.

Den eksakte utgivelsesdatoen for Donkey Kong 64 på Switch Online er 4. juni, og for en smakebit av hva denne versjonen av spillet vil tilby fansen, har en trailer for spillet blitt delt, som du kan se i sin helhet nedenfor.

For de som ennå ikke har opplevd 1999-tittelen, som det sannsynligvis er en stor andel av moderne Nintendo-spillere som passer til denne regningen, forklares synopsis for Donkey Kong 64 som følger.

"Bli med Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong og Chunky Kong når de kjemper for å holde DK Island trygt og godt fra K. Rool og hans Kremling-mannskap. Klatre, svøm og hopp med hver av de fem Kong-medlemmene gjennom forræderske og gåtefulle områder mens du drar nytte av deres spesielle evner og oppgraderinger. Møt vennlig hjelp fra andre Kongs og en Kremling i bur ved navn K. Lumsy. Jakt på samleobjekter og spill sprø minispill alene, eller kjemp i kamparenaer med venner i en delt skjermvisning for fire spillere. Det er nok moro til å få deg til å gå bananas!"