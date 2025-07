Donkey Kong Bananza ble opprinnelig utviklet for Nintendo Switch 1

HQ

Vi kjenner Donkey Kong Bananza som det tredje eksklusive førstepartsspillet til Nintendo Switch 2, etter Mario Kart World og Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Det er imidlertid ikke sikkert at dette opprinnelig var tilfelle, for i et nylig intervju med IGN avslører utviklerne av 3D-plattformspillet at det opprinnelig ble laget for Switch 1 -systemer.

Til å begynne med forklarer produsent Kenta Motokura: "Så dette spillet begynte opprinnelig sin utviklingssyklus på Nintendo Switch 1, og på den tiden brukte vi fortsatt voxel-teknologi og tenkte på mange forskjellige ideer for applikasjoner. Men da vi fikk vite om Switch 2-utviklingen, innså vi at den beste implementeringen av disse ideene og teknologien ville være på Nintendo Switch 2."

Regissør Kazuya Takahashi utdypet deretter med følgende: "Og da jeg tidligere snakket om viktigheten av kontinuiteten i ødeleggelsen, var det noe vi kunne utvide og ha en lengre kontinuerlig spillopplevelse med den typen konsept på Nintendo Switch 2. Så dette gjorde det mulig for oss å skape et ekstremt rikt utvalg av materialer og veldig store endringer i omgivelsene på den nye maskinvaren. Og når ødeleggelse er kjernen i spillopplevelsen, var det et veldig viktig øyeblikk vi ønsket å bevare når en spiller ser på en del av terrenget og tenker: "Kan jeg ødelegge dette? Det skaper en veldig viktig overraskelse som har stor innvirkning på dem, og det var noe som ble gjort best på Switch 2."

Det interessante er at Takahashi også spesifikt forklarer at prosessorkraften og den økte kraften til Switch 2 ikke var grunnen til plattformbyttet, det var også de mange nye mekanikkene og funksjonene som ble tilbudt.

Han uttrykker det slik "Men det er egentlig ikke engang bare prosessorkraften til Switch 2 som jeg tror tiltrakk oss og ga oss noen interessante muligheter. Det var også selve enheten som tilbød ting som musekontroll, som du kan bruke i co-op-spill for at en annen spiller skal kunne kontrollere Paulines vokale utblåsninger, eller DK Artist, en modus der du kan forme et stort sett med voxels."

Tror du det var en riktig beslutning å gjøre Donkey Kong Bananza eksklusivt for Switch 2?