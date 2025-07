Donkey Kong Bananza utviklerne innrømmer ytelsesproblemer

HQ

Nintendos splitter nye konsoll blir allerede presset til det ytterste i Donkey Kongs nyeste utflukt, og hvis du håpet på en bunnsolid framerate - vel, det kan være lurt å senke de forventningene. Voxel-sjonglering har en pris, spesielt når, som i Bananza, stort sett hele verden er ødeleggbar. Det er noe spillregissør Kazuya Takahashi er fullt klar over, og i et intervju med La Vanguardia forklarer han nøyaktig hva som skjer.

"Vi har bevisst brukt effekter som hit-stop og slow motion for å understreke sammenstøt. For det andre, fordi vi bruker voxel-teknologi, er det noen ganger store endringer og ødeleggelser i omgivelsene."

Han fortsetter med å si at bildefrekvensen stort sett er stabil, men at det kan oppstå avmatning i intense øyeblikk - en bevisst avveining, ettersom teamet bestemte seg for å prioritere moro fremfor rå ytelse.

"Vi er klar over at ytelsen kan falle litt på disse tidspunktene. Men som du sier, er spillet generelt sett jevnt, og på de punktene der det skjer store endringer, har vi prioritert moro og spillbarhet."

Det er ærlig talt litt overraskende - Nintendo er vanligvis gullstandarden når det gjelder å presse hver eneste dråpe kraft ut av maskinvaren sin, spesielt med førstepartstitler. Og det faktum at dette skjer på helt ny maskinvare, gjør det enda mer oppsiktsvekkende. Kanskje Nintendo burde ha pakket litt mer kraft inn i Switch 2?

Hva synes du om det? Jevn bildefrekvens eller kaotisk moro - hva ville du valgt? Og hva synes du om at Switch 2 allerede er presset til det ytterste?