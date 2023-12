Donkey Kong Country åpner i Universal Studios Japan våren 2024

HQ

Vi har lenge visst at det foreligger planer om å utvide Super Nintendo World i Universal Studios Japan med en verden med Donkey Kong-tema. Det er ingen tvil om at denne utvidelsen etter hvert også vil komme til andre Super Nintendo World rundt om i verden, men nå vet vi altså når den nye verdenen åpner i Japan.

Som en del av en ny kunngjøring (takk, Universal Parks News Today), har det blitt nevnt at den store åpningen av Donkey Kong Country blir våren 2024, og at verdenen vil inkludere en berg- og dalbane med Donkey Kong-tema. Det sies at verdenen også vil inneholde K O N G-bokstaver som kan samles med Power-Up Band (se videoen vår fra LA Super Nintendo World nedenfor for å se hvordan disse fungerer), som nå også vil tilby en ny Donkey Kong- og Diddy Kong-versjon.

HQ

HQ

Vi har ikke hørt noe om en konkret åpningsdato, men med den forestående åpningen får vi nok vite mer i løpet av de kommende ukene og månedene.