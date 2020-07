Donkey Kong Country lanseres endelig på Nintendo Switch

Du ser på Annonser

Nintendo har vært relativt flinke til å gi oss noen av de beste NES- og SNES-spillene på Nintendo Switch Online, men det mangler fortsatt et par stykker. Neste onsdag blir savnet-listen litt kortere.

Det er nemlig Donkey Kong Country, Natsume Championship Wrestling og The Immortal som blir en del av Nintendo Switch Online-samlingen fra og med den 15. juli. Bare for å gjøre det klart er det førtnevnte jeg gleder meg til, for de to andre har jeg aldri spilt.