Hvis du planlegger en tur til Osaka i sommer og hadde tenkt deg til Universal Studios Japan for å besøke den fantastiske Super Nintendo Land - så har vi dårlige nyheter.

Selv om du fortsatt vil kunne more deg på Super Nintendo Land, er utvidelsen av Donkey Kong Country dessverre forsinket. Denne delen av parken skulle egentlig ha åpnet til våren, men våren er snart over, og nå meldes det via parkens offisielle X-konto at det har oppstått en forsinkelse.

Vi får ingen forklaring på hvorfor, men nå er det en uspesifisert dato til høsten som gjelder i stedet.

Har du besøkt Super Nintendo Land i Osaka eller Orlando, og kan du anbefale andre å gjøre det?