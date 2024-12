Donkey Kong Land 3 har blitt lagt til på Switch Online

HQ

For to uker siden kunngjorde Nintendo at de hadde lagt Game Boy-klassikeren Donkey Kong Land til Switch Online-abonnementet, og i forrige uke ble dette fulgt opp av kunngjøringen om at de også hadde lagt ut Donkey Kong Land 2.

På det tidspunktet mistenkte vi at det ikke var så langt unna før de også ville lansere Donkey Kong Land 3 for abonnementstjenesten - og det gjorde de faktisk. Nå har Nintendo kunngjort at spillet har blitt lagt til Switch Online, noe som betyr at det er mye primatbasert action å glede seg over der.

Hvis du ikke har spilt denne klassikeren fra 1997, har du definitivt noe å se frem til. Donkey Kong Land 3 skiller seg på flere måter fra sine to forgjengere, både når det gjelder gameplay og historie, og er vel verdt å sjekke ut.

Ta en titt på videoen nedenfor for å få glimt av litt gameplay.