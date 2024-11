Donkey Kong Land er nå tilgjengelig på Nintendo Switch Online.

Listen over retrospill på Nintendos Switch Online-tjeneste fortsetter å vokse, og det siste tilskuddet er ingen ringere enn Rares klassiske perle, Donkey Kong Land. Nok en gang er det den hårete apen som står i fokus, mens han kjemper mot King K. Rool i jakten på bananskatten. Donkey Kong Land blir det 30. Game Boy-spillet som blir med på Switch Online, og en kort trailer for spillet kan sees her.

Cranky Kong utfordrer deg til å finne bananskatten - igjen!

Cranky Kong synes ikke Donkey Kong har bevist at han er en helt ennå. Så han bestemmer seg for å inngå en avtale med den nærmeste skurken han kjenner. K. Rool og skurkene hans har gjemt bananer på nye steder på Donkey Kong Island i et nytt forsøk på å overliste bestevenn-duoen. Og det eneste svaret er at Donkey Kong og Diddy Kong må dra ut på et nytt eventyr

