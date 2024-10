Donkey Kong til NES satte nordisk salgsrekord med over 52000 kroner

HQ

Takket være Discorden og kommentarfeltet vårt er det åpenbart at mange av dere er av det nostalgiske slaget, og gjerne bruker noen kroner på gamle spill og konsoller. De færreste av dere har nok uansett brukt så mye som dette.

Det ble nemlig en ny nordisk salgsrekord da Donkey Kong Classics for NES nylig ble auksjonert på Tradera og skapte en heftig budkrig. Prislappen for den heldige vinneren ble til slutt 51 000 svenske kroner for en utgave som inkluderer kassetten, boksen og etuiet. Et mildt sagt dyrt stykke barndom, som altså mangler manualen, men hver sin smak.

Den forrige rekordholderen i Skandinavia var en Gold Pack-versjon av The Legend of Zelda: A Link to the Past som ble solgt for 47.000 svenske kroner.

Hva er det dyreste nostalgiske produktet du har kjøpt, og var det verdt det?