Don't Move ser enda mer stressende ut i den tidssensitive andre traileren

Senere denne uken vil Netflix-fans bli behandlet med det som ser ut til å være en lovende skrekk-thriller. Den er kjent som Don't Move, og dreier seg om en kvinne spilt av Kelsey Asbille når hun får i oppgave å unnslippe en erfaren seriemorder. Fangsten er at alt dette er en del av et vridd spill, der morderen har injisert kvinnen med et lammende middel som vil ta kontroll og stenge kroppen hennes etter 20 minutter, noe som betyr at hun har så lang tid til å løpe, gjemme seg og kjempe for livet.

Don't Move Filmen er regissert av Brian Netto og Adam Schindler, men har også Sam Raimi som produsent. Filmen får premiere på Netflix så snart som 25. oktober, noe som betyr at du vil kunne se den selv i løpet av de kommende dagene. Hvis du fortsatt er usikker, kan du sjekke ut den stressende traileren nedenfor.