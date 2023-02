Don't Nod avsløre nytt narrativt opplevelsesspill

Don't Nod avduket Harmony: The Fall of Reverie i gårsdagens Nintendo Direct. Spillet er sentrert rundt fortellingen, på samme måte som Don't Nods andre populære tittel, Life is Strange, men med Harmony: The Fall of Reverie får vi ikke bare en imponerende ny visuell kunststil, men det er også et interessant narrativt premiss for å hekte oss.

Spillet fokuserer på en ung kvinne som mottar klarsynets kraft som forbinder henne med Reverie, riket av menneskehetens ambisjoner. Gjennom Polly velger du en av disse ambisjonene om å herske over Reverie.

Det høres både likt og ulikt det vi har sett fra Don't Nod før, noe som gjør at Harmony: The Fall of Reverie fremstår som en ganske interessant tittel. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.