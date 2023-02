Don't Nod jobber med et stort rollespill

HQ

Det franske studioet Don't Nod jobber med noen få spill for øyeblikket. Mens mange forbinder utvikleren med pek-og-klikk-narrative spill takket være Life is Strange, ser det ut til at det er mange andre veier Don't Nod ønsker å utforske.

Blant de andre titlene de har på gang, utvikler Don't Nod også et storstilt rollespill. Det er foreløpig ikke mange detaljer om hva dette rollespillet er, men det er referanser til 2018-spillet Vampyr.

Selv om vi kanskje ikke har detaljer om Don't Nods nye RPG ennå, har vi informasjon om et par av de andre spillene. Harmony: The Fall of Reverie er satt til en utgivelse i juni 2023, og Banishers: Ghosts of New Eden skal også lanseres i år.

Hva tror du Don't Nods store rollespill kan handle om?