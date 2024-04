Don't Starve skal få et brettspill

HQ

Don't Starve, overlevelsesspillet som kombinerer unik grafikk med en fantastisk spillsyklus, tiltrakk seg millioner av spillere sammen med flerspillerspin-offen Don't Starve Together. Nå tar spillet steget over til brettspillverdenen.

Don't Starve: The Board Game kommer fra Glass Cannon Unplugged, skaperne av This War of Mine: The Board Game og Dying Light: The Board Game. Spillet kommer til å ligne på videospillet, med fokus på spillerens valgmuligheter, utforsking i en åpen verden og betydningen av dag- og nattsykluser.

Kickstarter-kampanjen for Don't Starve: The Board Game lanseres snart. Ikke bare kan du og vennene dine spille sammen, men spillet er også tilgjengelig for solospillere, og tar rundt 60-90 minutter av tiden din.