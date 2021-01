Don't Starve-utviklerne kjøpes opp av Tencent

Du ser på Annonser

Klei Entertainment lager ikke akkurat gigantiske AAA-titler, men gjennom en lengre årrekke har de laget spill som er blitt feiret bredt av medier og fans, som Mark of the Ninja, Don't Starve og Griftlands. Men i disse dager er det vanlig for større selskaper å kjøpe de små, og derfor har Klei nå blitt kjøpt opp av kinesiske Tencent.

I et innlegg på studioets hjemmeside forklarer studioets grunnlegger at selv om Tencent har kjøpt en majoritet i Klei, så kommer ikke mye til å endre seg.

"Hello everyone! I want to take a moment to announce that we have agreed to deal for Tencent to purchase a majority stake in Klei Entertainment. As part of this agreement, Klei retains full autonomy of creative and operations across all aspects of the studio, including projects, talent, and more. There are some boring accounting changes that we will need to adjust to. Other than that, I will continue running the studio as before, with no changes to staffing, projects or other operations."