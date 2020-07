Dontnod sitt Tell Me Why starter i august

Du ser på Annonser

Som om det ikke var nok at studioet står bak spill som Life is Strange og Vampyr fikk Dontnod ekstra oppmerksomhet da de offentliggjorde Tell Me Why i november siden en av hovedkarakterene er transkjønnet. Nå vet vi akkurat når vi kan forvente å se deler av internett prøve å slakte spillet uten å ha prøvd det.

Det franske studioet ga oss nemlig en ny trailer fra Tell Me Why i dag, og i tillegg til å vise grafiske forbedringer og historiedetaljer som pirrer nysgjerrigheten min avslører den at første episode vil lanseres den 27. august.