Doom 3 blir enda bedre med PlayStation VR om noen uker

Man kan trygt si at Bethesda ikke har tenkt å fryse ut Sony med en gang selv om de straks blir en del av Microsoft, og samarbeidet fortsetter med stil den 29. mars.

Da kommer nemlig Doom 3: VR Edition til PlayStation VR. Som du forstår av navnet er dette en virtual reality-utgave av det klassiske spillet. Noen ekstra godbiter er det uansett greit å merke seg. For det første får vi med både Resurrection of Evil- og The Lost Mission-utvidelsen. I tillegg skal både teksturene, lyssettingen og lydeffektene ha blitt pusset opp, mens en liten sak på venstre hånd vil vise hvor mye helse og ammunisjon man har igjen slik at innlevelsen blir knallgod. I VR blir det selvsagt også mulig å bare stikke hodet ut av et hjørne, så kanskje skvetter man ikke like mye lenger.