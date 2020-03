Doom Eternal kjører ikke i ordentlig 4K på Stadia likevel

Går man tilbake og ser den originale Stadia-avsløringen under fjorårets GDC, eller til og med deres reklame som de bruke til å markedsføre tjenesten rundt lanseringen, er det tydelig at "4K/60fps" var blant deres største salgsargumenter, men det er så sannelig ikke alle titler som oppnår en 4K-oppløsning.

Det var for eksempel meningen at Doom Eternal skulle kjøre i 4K, men det har vi nå funnet ut at det ikke vil gjøre. Spillets tekniske spesifikasjoner har blitt avslørt, og her fremgår det at spillet bare oppskaleres til 4K fra 1080p.

"Doom Eternal will run at 1080p @60 FPS on HD displays and up-sample to 2160p from 1800p @60 FPS on 4K displays."