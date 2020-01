Doom Eternal presser de originale konsollene til det ytterste

Vi befinner oss nå i slutten av denne generasjonen med konsollene som kom i 2013, og derfor har de litt vanskelig med å følge den teknologiske utviklingen, som fører til at nye spill vil presse disse konsollene en del. Heldigvis er det nye konsoller på vei, og det er på tide, for det viser seg at det kommende Doom Eternal presser den originale PlayStation 4 til det ytterste.

I et intervju med VGC forteller regissør Marty Stratton at Dom Eternal er bygget med id Softwares beste verktøy hittil, og at det derfor ikke kan hentes mer fra den originale PS4. Han sier dog at teamet forstår den hardwaren de utvikler til, så derfor blir spillet pent på disse plattformene likevel.

"We're at the end of a hardware cycle where engine teams really understand the hardware and are getting the most out of it. We've increased graphics fidelity, polygon count... everything is pushed in this game and it still runs on all the consoles that Doom 2016 ran on."

Ryktet sier at Cyberpunk 2077 nylig ble forsinket nettopp på grunn av dårlig prestasjon på de originale PS4 og Xbox One.