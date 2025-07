Doom for Super Nintendo feirer 30-årsjubileum med en kul nyutgivelse

HQ

Ultraklassikeren Doom ble opprinnelig utgitt i 1993, men i 1995 ble det også en hit på Super Nintendo. Selv om versjonen ikke nådde PC-kvalitet (på en god datamaskin), ble det veldig populært, og i september fyller det faktisk 30 år. For å feire det har Limited Run annonsert ikke bare én, men to jubileumsversjoner.

Og det har blitt vist mer kjærlighet enn vanlig. Denne utgaven inneholder 14 nye nivåer som ikke var inkludert i originalen sammen med en Nightmare Mode, forbedringer av både spill og grafikk, samt rumble. Sistnevnte krever imidlertid en ny Doom -kontroller som også slippes i forbindelse med dette.

Som for å gjøre det hele enda bedre, kommer det i en fancy Super Nintendo -eske sammen med en manual, og samlerutgaven leveres på en blodsprøytet kassett (den amerikanske modellen), ledsaget av et nummerert sertifikat som viser at du eier ett av bare 666 eksemplarer som er laget.

Forhåndsbestillinger starter denne fredagen (11. juli) og varer i en måned. Deretter er det slutt på moroa. Hvis du vil unne deg et eksemplar, kan du gjøre det her for samlerutgaven, her for standardutgaven og her for Doom -kontrolleren.