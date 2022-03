Doom II får ny bane designet av John Romero til støtte for Ukraina

HQ

Doom II: Hell on Earth er utvilsomt et av de mest klassiske og innflytelsesrike actionspillene gjennom tidene, og den praktfulle grafikken fikk datamaskinene til å nesten smelte da det ble utgitt i 1994. En av personene som var med på å gjøre det mulig var John Romero, som både var designer og programmerer på denne klassikeren.

Nå har han returnert til spillet igjen og laget en ny bane for første gang siden 1994. Så hvis du har lyst til å nyte ekte retroaction utført av en av de originale skaperne - har du nå sjansen til å gjøre det. Bare surf over til Romero.com for å laste ned banen One Humanity. Den koster 5 euro og alle pengene går til å støtte folket i Ukraina som er utsatt for krig. Romero skriver følgende på Twitter:

"To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I'm releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you."

Kort sagt kan du ha det gøy og gjøre en god gjerning samtidig. Ikke en dårlig kombinasjon.