Doom Patrol får en ny trailer i forkant av de siste episodene.

Doom Patrol har stort sett blitt ansett som en ganske god DC-serie i en ellers ganske fattig pool av materiale fra tegneserieselskapet. Selv om vi håper å få en solid oppfriskning med James Gunns nye DCU, betyr det at vi må ofre noe.

Henry Cavills Superman, for det første, og nå Doom Patrol. Vi visste at serien, sammen med Titans, nærmer seg slutten tidligere i år, men nå er datoen for førstnevntes siste episoder snart her. Den 12. oktober lanseres de siste episodene av Doom Patrol, men frem til da har vi fått en trailer som minner oss på hvorfor vi bør se på.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en liten forsmak på handlingen, det rare og alt det andre vi får se i Doom Patrol's siste episoder.