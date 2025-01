Doom-skaperen John Romero om Game Pass: "Det skader ikke spillselskapene"

HQ

Mens Game Pass utvilsomt er et flott produkt for forbrukere som får tilgang til utallige spill for en brøkdel av prisen det ville kostet å kjøpe et nytt spill hver måned, har spørsmålet alltid vært om dette faktisk er like verdifullt for utviklere og dataspillskapere. Er det bedre å få forbrukerne til å kjøpe et spill direkte, eller er det i stedet bedre å få en ekstra avgift i forhold til Game Pass nedlastinger og deretter håve inn penger gjennom DLC og mikrotransaksjoner? Svaret er veldig uklart, men Doom -skaperen John Romero synes at Game Pass er utvilsomt fantastisk.

I et intervju med True Achievements hevder Romero at "det er en veldig flott måte å bare prøve ting på, den ene tingen etter den andre tingen", og at det senker inngangsbarrieren for spill, og Romero legger til: "Selv gratisspill, det er som å vite at disse spillene finnes, og Game Pass er som "Her er de!""

Doom -legenden gikk et skritt videre for å legge til: "Det skader ikke spillselskapene som har laget disse spillene, for de ville ha avinstallert det selv om det tok lengre tid å få det. De får bare se spillet ditt raskere, eller velge et annet hvis de ikke velger spillet ditt."

Selv om Game Pass har vært fantastisk i tidligere år, kommer abonnentene til å få mye for pengene i år, spesielt i løpet av de neste månedene, ettersom Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, South of Midnight og Doom: The Dark Ages utgjør en liste over store spill som vil lanseres på tjenesten fra dag én.