Mediatonic har i kjent stil hintet til et nytt samarbeid med en annen franchise i lang tid, og man trenger ikke å se mye av kveldens trailer før det er tydelig hvilken...

Nå kan du kle deg ut som Ninja i Fall Guys

den 22 desember 2020 klokken 09:08 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Du husker kanskje at Tyler "Ninja" Blevins vant en veldedighetsauksjon, sammen med G2 Esports, Aim Lab og Jummy "MrBeast" Donaldson for å få et custom skin i det populære...