Doom: The Dark Ages åpner for flere middelalderspill

Selv om det er litt slingringsmonn, må Doom: The Dark Ages som alle prequels til slutt få oss opp i fart med historien i 2016-spillet, som begynte med at Doom Slayer brøt seg ut av en kiste etter at alle vennene hans hadde dødd.

Tilsynelatende vil Doom: The Dark Ages imidlertid ikke ta oss helt opp til det punktet, og vil bruke sitt slingringsmonn så mye som mulig. I en samtale med PCGamer forklarte spillregissør Hugo Martin hvorfor utviklerne har beholdt noe narrativt rom å leke med.

"Jeg mener, det ville avslutte den mørke middelalderen, middelalderkapitlet i Doom-sagaen. Dette er på en måte som Chronicles of the Slayer, " sa han og påpekte feilen med å bringe historien opp til 2016s Doom. "Så hvis vi tok den helt til det punktet, ville det bety at vi ikke kunne fortelle flere middelalderhistorier. Og jeg annonserer ikke prosjekter eller noe annet enn å bare si at det er bedre å la det stå åpent."

Det er kanskje ikke nok plass til et helt ekstra middelalderspill, men det er DLC på gang. Så hvis du vil ha mer arkaisk Doom, trenger du ikke å bekymre deg for at det tar slutt ennå.

Doom: The Dark Ages lanseres 15. mai til Xbox Series X/S, PS5 og PC.