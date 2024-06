Doom: The Dark Ages bekreftet for 2025

Vi fikk vår første titt på Doom: The Dark Ages. Selv om vi forventet at det skulle komme en slags ny Doom, er det godt å se traileren for verdenspremieren og litt blodig action som vi lenge har savnet.

Doom: The Dark Ages Doom finner sted før hendelsene i de tidligere spillene, og gir oss en fantasy-stil i demon-drapene våre. Vi har fortsatt massevis av våpen, men det er også noen interessante nye fantasy-ting, som et skjold som kommer tilbake til deg, og en drage du kan ri på.

Så langt har Doom: The Dark Ages nettopp blitt bekreftet for Xbox og PC, og det kommer Day One på Xbox Game Pass når det lanseres en gang i 2025.