Doom: The Dark Ages er ikke slutten - id Software lover at mer er i vente

Det kan virke som en åpenbar konklusjon for de fleste, med tanke på hvor godt franchisen har solgt gjennom årene, men id Software lover at Doom: The Dark Ages på ingen måte markerer slutten på serien. Dette ble avklart av spillets kreative direktør, Hugo Martin, under et nylig forhåndsvisningsarrangement, der han nevnte at The Dark Ages ikke er ment å være "slutten på noe", og at teamet for øyeblikket har fullt fokus på utgivelsen.

"Det er ikke designet for å være slutten på noe."

"Vi er oppriktig talt bare fokusert på dette akkurat nå - men Doom: The Dark Ages er ikke et punktum på slutten av en setning."

Martin fortsatte med å antyde at det faktisk er planer for fremtidige spill i Doom-universet, selv om id Software, av forståelige grunner, ikke kan avsløre noe mer spesifikt på dette tidspunktet.

Ser du frem til The Dark Ages? Og hva håper du kommer til å skje med Slayer og hans følgesvenner?