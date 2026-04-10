Doom: The Dark Ages feier gjennom Diablo Immortal med event neste uke

Sanctuary-verdenen skal snart utvides takket være et besøk fra id Softwares Doom: The Dark Ages. Ser vi spesifikt på Diablo Immortal, har vi nå blitt fortalt hvordan Doom-crossoveren vil påvirke det mobile action-RPG, som vil inneholde temainnhold fra og med neste uke.

Satt til å starte 16. april og løpe til 13. mai, er dette en begivenhet som regnes som The Slayers Reign. I denne crossoveren kan spillerne forvente å kjempe mot nye sci-fi-utstyrte demoniske trusler mens de bruker ikoniske verktøy som Shield Saw, Dreadmace og til og med Super Shotgun.

For det første blir Survivor's Bane endret for å se fans kanalisere Doom-ferdigheter og ødeleggelse for å slå tilbake mot horder av fiender og til slutt til og med kaste seg ned med en Cyberdemon, som er en spesiell versjon av den eldgamle eldste av helvete.

I tillegg til dette er det inkludert en ny legendarisk perle som kalles The Crucible. Dette er en 2-stjerners perle som gjør det enda enklere å drepe demoner ved å gjøre det mulig for deg å gi "skade på fiender under et bestemt maksimalt liv får deg til å slakte dem".

Utover dette serveres en haug med kosmetikk med Doom-tema, med Praetor rustning og utstyr "smidd i bildet av Night Sentinels og drevet av brennende Argent Energy." Det er til og med et Serrat-feste å skaffe seg og et Cacodemon-alternativ også.

Til slutt vil arrangementet servere følgende belønninger :