Dora the Explorer får live-action-behandling igjen i den kommende Paramount+-filmen

Vi har sett Dora the Explorer bli omgjort til en live-action-film ved flere anledninger tidligere, med den mest fremtredende er den Isabela Merced-ledede Dora and the Lost City of Gold. Denne sommeren blir den berømte barnefiguren omgjort til en ny live-action-film, med en annen rollebesetning og et annet plot.

Den heter Dora and the Search for Sol Dorado, og er en strømmefilm som kommer på Paramount+ allerede 2. juli. Filmen har Samantha Lorraine i hovedrollen som den utforskende ungen, med Gabriel Iglesias i rollen som Boots the Monkey, Jacob Rodriguez som Diego, Daniella Pineda som Camila, med flere.

I filmen får vi se Dora og Diego, og en håndfull av vennene deres, reise gjennom Amazonas-jungelen på jakt etter en mektig skatt, i et forsøk på å holde den unna fiendenes hender.

Du kan se traileren for filmen nedenfor for å se om du bør samle familien for å se den 2. juli.