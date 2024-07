Dota 2 er et kampspill nå

HQ

Som en del av det nye battle passet for Crownfall-arrangementet i spillet, har Valves Dota 2 introdusert en kampspillmodus. MOBA er ofte kjent for å sette sammen tilfeldige spillmoduser, vanligvis laget av fellesskapet, men dette er et stort avvik fra den formulariske Dota 2 -opplevelsen.

Sleet Fighter (utrolig navn) lar deg velge mellom et utvalg av fem helter. Marci, Bristleback, Tusk, Dawnbreaker og Vengeful Spirit har alle sine egne unike evner som de kan bruke i kamp, og de får også alternative antrekk.

Du kan spille spillet alene mot NPC-kjemperne, eller sammen med en venn i et lokalt sofasamarbeid. Hvis du er en kampspillfanatiker eller vil ha en annen type Dota 2 spillmodus å sjekke ut, ser det ut til at Valve svinger for gjerdene her med ideer.

Takk, VG247.