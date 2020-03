Svensk indie er på vei til PlayStation VR. Nå har det blitt bekreftet at Down the Rabbit Hole, som er basert på Lewis Carrolls Alice in Winderland, kommer til PlayStation 4 den 24. april. Det kommer også en fysisk utgave, for de som fortsatt prioriterer det.

Spillet kommer en måned før til PC, altså den 24. mars. Sjekk ut nye bilder samt en trailer nedenfor.