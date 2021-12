Dr. Disrespect starter studio med Call of Duty- og Halo-utviklere

HQ

De færreste av dere er nok klare over at Herschel "Guy" Beahm IV aka Dr. Disrespect var en spillutvikler hos blant annet Sledgehammer da de laget Call of Duty: Modern Warfare 3 og Call of Duty: Advanced Warfare før han ble verdenskjent streamer, men nå vender han altså til en viss grad tilbake til gamle trakter.

Etter lang tid med hinting og vage kommentarer har herr Beahm nemlig kunngjort at han starter et nytt spillstudio kalt Midnight Society, og det virker som om han mener alvor. Studioet grunnlegges sammen med blant andre Robert Bowlng (Tidligere "Community Relations Manager" og lignende roller for Call of Duty) og Quinn DelHoyo ("Multiplayer Designer" på Halo 5: Guardians). Vi kan altså være ganske trygge på at de lager et førstepersons skytespill med fokus på multiplayer, men mer enn det er vanskelig å si. Særlig siden de ønsker å "prøve noe nytt" innen spillutvikling ved å la oss være med fra første stund. De vil ha tilbakemeldinger ekstremt tidlig i utviklingen, og nevner på den offisielle hjemmesidenat det kan være alt fra små ting som å teste hvor lang tid det tar å lade våpen til mer omfattende multiplayerkamper.

Derfor vil det nok også ta en del tid før vi får høre eller se nevneverdig mer fra spillet, så bare tiden får vise hvordan et slikt samarbeid og filosofi går.

