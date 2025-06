Dr. Stone skaperen Boichi diskuterer forskjellene mellom å designe for manga og anime

HQ

Boichi, en sørkoreansk mangategner, satt sammen med en gruppe journalister på Comicon Napoli, deriblant Gamereactor, for å diskutere den kreative prosessen bak ikoniske titler som Dr. Stone, Sun-Ken Rock eller Super String: Marco Polos reise til multiverset.

Boichi er overrasket over den økende populariteten til manga og anime i Vesten, men ser på det som et naturlig fenomen, fordi hans mål, og målet til alle mangakunstnere, er å underholde et stort antall mennesker. Han viste til en BL-manga (Boy's love) han nettopp hadde fått i gave (en undersjanger innen japansk manga og anime som fokuserer på homoerotiske forhold mellom mannlige karakterer). "Avhengig av dine preferanser kan du velge en tittel, du kan velge en mangaserie".

Han forklarte også hvordan prosessen mellom å designe for manga og anime, og spesielt i tilfellet Dr. Stone, en shonen-manga han illustrerte i 2017, som fikk en anime utgitt nesten samtidig.

"I animasjoner er det visse egenskaper jeg kan ta fra animasjonen og overføre til mangaen. På den måten kan jeg lære av animasjonene jeg lager og legge dem inn i mangaen, og jeg diskuterer om jeg kan endre scenen, avhengig av hva jeg gjør i animasjonen", sier Boichi til Gamereactor.

