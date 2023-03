Dra frem en stol og slapp av til noen lo-fi Diablo-beats

HQ

Når du tenker på Diablo går tankene dine sannsynligvis umiddelbart til demoner, vold, terror og alle de andre dystre delene av Sanctuary. Men det burde det ikke, fordi Blizzards fantasiverden også er et veldig avslappet sted, ideelt for å lene seg tilbake, hvile beina og drikke litt øl uten noen bekymringer i verden.

Heldigvis kan du nå gjøre nettopp det uten å bekymre deg for at noen demoner kryper gjennom vinduet ditt og spiser deg levende, da Blizzard har gitt ut en tre timers video med herlige lo-fi Diablo-beats kalt "Stay a While & Listen to".

Videoen er også ledsaget av en filmanimasjon av Deckard Cain som sitter ved et skrivebord og skriver på litt pergament, i en lignende stil som Lo-Fi Beats-jenta som har blitt utrolig berømt.

Du finner videoen innebygd nedenfor, og det beste er at du også kan se frem til at en annen del kommer en gang i fremtiden for å gi mer rolig stemning.