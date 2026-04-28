Dragene går endelig til krig i House of the Dragon Sesong 3

Det tok oss bare to av fire sesonger, men Targaryen-borgerkrigen, også kjent som Dance of Dragons, er på vei inn i den egentlige konflikten mellom Rhaenyra og hennes nå forkrøplede halvbror kong Aegon II. Etter mange episoder med små trefninger, ser vi nå hvor stor og dødelig denne konflikten har blitt.

I traileren får vi mange kampscener, noen mer intime sverdkamper, og selvfølgelig en masse drager som spyr ild over det hele. De eneste som ser ut til å nyte det hele er Daemon og Aemond, men sistnevnte ender opp med en skyteskive på ryggen, ettersom Aegon II sier at han kommer til å drepe sin egen bror denne sesongen.

Brodermord, kongemord, alt står på menyen i House of the Dragon sesong 3. De nye episodene begynner å komme ut 21. juni, så vi har ikke lenge å vente før vi får se hvem som kommer til å vinne den største dragekrigen som noen gang har vært.