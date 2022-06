HQ

Den offisielle Dragon Age-kontoen på Twitter har avslørt tittelen til det fjerde spillet i den berømte fantasy-rollespillserien. Dragon Age 4 heter offisielt Dragon Age: Dreadwolf. Foreløpig har vi bare et bilde med den offisielle tittelen.

I et blogginnlegg på Biowares hjemmeside som fulgte annonseringen sier selskapet at spillet ikke vil bli utgitt i år og at de forstår at fansen lengter etter å få vite flere detaljer om denne nye utgivelsen. Så de gir i det minste en liten forklaring på hva Dreadwolf betyr:

Solas, the Dread Wolf. Some say he might be an ancient elven god, but some say not. Others say a betrayer of his people...or a savior who now seeks to rescue them at the cost of your world. His motives are inscrutable and his methods sometimes questionable, earning him a reputation as something of a trickster deity—a player of dark and dangerous games.

Dreadwolf er derfor et av de mange navnene tilknyttet Solas, en karakter som følgerne av serien kjenner veldig godt for sin rolle i Dragon Age: Inquisition. Han var også en av karakterene som dukket opp i spillets rulletekst, og selv da ble han kalt Dread Wolf. Det ser ut til at han i denne nye utgivelsen vil være hovedskurken, men det er fortsatt ingen flere detaljer om handlingen eller noe nærmere lanseringsvindu.