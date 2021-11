Dragon Age 4-lederen forlater Bioware

HQ

Selv om Bioware både bekreftet og viste frem det vi foreløpig kaller Dragon Age 4 først er det "Mass Effect 4" som har gitt mest lyd fra seg i det siste. Nå vet vi nok en av grunnene til hvorfor.

Etter at Kotakus Luke Plunkett avslørte en intern annonsering bekrefter Bioware nå at Matthew Goldman har forlatt selskapet. Dette er slettes ikke en liten sak, for Goldman har frem til nå vært "Senior Creative Director" på Dragon Age 4. For de som ikke vet det sammenlignes denne stillingen ofte med regissører i filmverden siden disse personene vanligvis er de som har siste ord i avgjørelser. Til og med studiolederen Gary McKay innrømmer at dette vil prege utviklingen av spillet, men lover at de likevel ikke vil lansere det før kvaliteten lever opp til både deres og våre forventninger. Verken EA eller Bioware ønsker å si noe om hvem som overtar sjefjobben, men forhåpentligvis tar det ikke altfor lang tid.