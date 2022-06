Dragon Age blir Netflix-serie

HQ

Med både Castlevania, The Cuphead Show, Dragon's Dogma, Tomb Raider, Resident Evil, Sonic the Hedgehog Splinter Cell og fler har ikke Netflix lagt skjul på at film- og serie-adapsjoner av spilluniverser er et stort fokusområde for selskapet i disse dager, og det nyeste eksemplet høres ikke dårlig ut på papiret heller.

Bioware og Netflix avslører nemlig at de lager en animert Dragon Age-serie kalt Dragon Age: Absolution, og den vil faktisk komme allerede i desember. Animasjonene står The Witcher: Nightmare of the Wolf-skaperne i Red Dog Culture House for. De vil da bringe oss til Tevinter hvor vi følger en gruppe nye personer og skapninger Netflix skal avsløre mer om "snart".