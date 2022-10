Dragon Age: Dreadwolf er rettet mot nye spillere like mye som veteraner

HQ

Det er fortsatt mye vi ikke vet om det kommende Dragon Age: Dreadwolf, men vi har i det minste fått vite litt mer nå nylig. Utvikleren Bioware har publisert et nytt blogginnlegg om hele prosessen bak spillet og forklarer litt om hvilken type spiller de har som mål å tilfredsstille.

"Dragon Age: Dreadwolf har vært en balanse mellom å gi svar på langvarige spørsmål for veteranfans mens de har laget et spill som nye spillere, eller noen som bare spilte Dragon Age: Inquisition for år siden, også kan sette seg inn i."

Ryan Cormier, narrativ redaktør, forklarer også litt mer om denne måten å fortelle på:

"I motsetning til de enorme galaksene vi utforsker i våre andre serier, returnerer Dragon Age: Dreadwolf oss til Thedas, hvor vi kan besøke venner og steder som er kjent. Noen fans har ikke brukt tid med Dragon Age siden 2014-utgivelsen av Inquisition, mens andre har lest hver tegneserie og historie publisert siden. Andre har aldri spilt et Dragon Age-spill i det hele tatt og har ingen anelse om hvem den skallede fyren er (han er Solas). Det er et variert publikum, og utviklingen for Dreadwolf har inkludert samtaler om hvordan teamet samtidig kan belønne våre tilbakevendende fans og ønske nye velkommen."

Vi kan nok alle være enige om at Bioware har mye å bevise her. Gleder du deg til å spille Dragon Age: Dreadwolf?