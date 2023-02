Dragon Age: Dreadwolf-kamper og gameplay lekket

HQ

En kort GIF av gameplay og noen nye skjermbilder fra Dragon Age: Dreadwolf har lekket på nettet på grunn av en anonym Reddit-bruker, og selv om disse tydeligvis er gamle levner de ingen tvil om at dette blir ganske annerledes fra Dragon Age: Inquisition.

For eksempel virker det som om fokuset på å pause kamper for å gi ordre vil Dragon Age: Dreadwolf gjøre alt i sanntid og bli mye mer "hack-and-slash"-aktig i samme stil som for eksempel God of War.

Tilsynelatende er den største forbedringen ifølge den anonyme Reddit-brukeren spillets animasjoner, som er ulikt noe Bioware har laget før.

Er du spent på Dragon Age: Dreadwolf? Sjekk ut Reddit-innlegget her og de lekkede bildene her.