Dragon Age: The Veilguard avslører stemmeskuespillere

HQ

Dragon Age: The Veilguard er planlagt utgitt senere i år, og vi har allerede fått mye informasjon om spillet siden det ble avslørt under Summer Game Fest. Nå har vi informasjon om stemmegjengen.

I et nytt blogginnlegg får vi detaljer om stemmene til hovedpersonen og følgesvennene våre. Hovedpersonen, Rook, vil ha fire mulige stemmealternativer. To av skuespillerne, Bryony Corrigan og Alex Jordan, er britiske, mens de to andre - Jeff Berg og Erika Ishii - låner amerikanske aksenter til rollen.

Dette bør gi spilleren noen alternativer, og hvis du er typen som bare vil høre en britisk twang i fantasy-opplevelsen din, kan du gjøre nettopp det. Over i følgesvennene kan du finne stemmene som er oppført nedenfor :



Ali Hillis som Harding



Ike Amadi som Davrin



Jee Young Han som Bellara



Neve - Jessica Clark



Jin Maley som Taash



Emmrich - Nick Boraine



Lucanis - Zach Mendez



Disse skuespillerne har vært med i alt fra Mass Effect til Black Sails, og vil hver og en bidra med sitt eget unike syn på folket i Thedas.

Hva synes du om stemmeskuespillerne?