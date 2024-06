Dragon Age: The Veilguard er inspirert av Final Fantasy X og XII

HQ

Dragon Age: The Veilguard ser ut til å bli et av årets største rollespill, om ikke det største, da BioWare ser ut til å finne tilbake til formen som en av de ledende utviklerne bak rollespill. I et intervju med RPG Site snakket spillregissør Corinne Busche om det enorme progresjonssystemet i spillet, og hva som har påvirket det.

"Sterkt påvirket! Absolutt," sa Busche da hun ble spurt om hvordan Final Fantasy X og Final Fantasy XII inspirerte spillet. "Final Fantasy 10 - en av mine all-timers. Jeg vil si at 12, spesielt Zodiac-utgaven, er min favoritt. Nivået på valg av evner, passiver, i vårt tilfelle også egenskaper - jeg vil si at mengden tilpasning er mer analog med det. Organiseringen er mer lik Sphere Grid."

"Final Fantasy 12 er kanskje blant mine tre favorittspill. Jeg er veldig påvirket av det når det gjelder progresjonen vår. Men hvis du, hvis du vil male et bilde, er spydrutenettet mer ... ikke en eksakt match, men det er mer beslektet. Det vi har gjort for å gjøre det mer tilgjengelig, er at hver av spesialiseringene ligger i ytterkantene av rutenettet."

Hver klasses ferdighetstre vil være delt inn i tre separate baner, noe som gir spillerne mange forskjellige ferdigheter og evner å låse opp etter hvert som de stiger i nivå helt opp til maks nivå, som er 50. Du vil også kunne spesialisere deg til den typen karakter du ønsker, som for eksempel en mer forsvarsorientert kriger.

Dragon Age: The Veilguard lanseres senere i år til PS5, Xbox Series X/S og PC.