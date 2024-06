Dragon Age: The Veilguard er seriens beste spill, ifølge franchise-veteranen

HQ

Mark Darrah er en BioWare-veteran. Etter å ha jobbet i studioet som utøvende produsent og regissør for Dragon Age-serien, forlot han utvikleren i 2020, før han ble hentet tilbake som konsulent for Dragon Age: The Veilguard i slutten av 2023.

Darrahs retur kan kanskje ikke endre mye, med tanke på at spillet kommer ut i år, men det gjorde det mulig for ham å se førstehåndsarbeidet som er gjort, og det er trygt å si at han er imponert. I en samtale med Game Informer sa Darrah følgende :

"Dette er virkelig det beste Dragon Age-spillet jeg noensinne har spilt. Dette er spillet der vi går tilbake til røttene våre med karakterdrevet historiefortelling, har virkelig morsomme kamper og ikke gjør kompromisser."

Etter fjorårets store RPG-suksess Baldur's Gate III, er det et stort press på Dragon Age: The Veilguard for å levere det fansen har ønsket seg siden Inquisition ble lansert for ti år siden. La oss håpe at de får det når Dragon Age: The Veilguard lanseres i år for Xbox Series X/S, PS5 og PC.