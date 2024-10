Dragon Age: The Veilguard har noen seriøst dype tilgjengelighetsinnstillinger

HQ

Dragon Age: The Veilguard virker å bli et spill for RPG-entusiaster. Enten du har spilt alle spillene eller dette er ditt første vil BioWare at du skal prøve det, og de vil at så mange som mulig skal kunne komme inn i spillet, noe de nylig lanserte tilgjengelighetsinnstillingene er et bevis på.

Spillet har fire grunnleggende vanskelighetsgrader, slik at du kan ha det så lett som du vil ved å bare gå for historien, eller ved å gjøre hver eneste kamp til et levende mareritt. Du kan også tilpasse vanskelighetsgraden til din egen smak med et fullt tilpassbart alternativ.

Når det gjelder visuelle innstillinger, kan du slå av bevegelsesuskarphet helt, samt justere kamerarystelsene etter eget ønske. Hvis du har nedsatt syn, kan du også endre innstillingene for å forbedre synligheten med lys og farger.

Det finnes også lydinnstillinger som kan hjelpe deg med å få mer ut av opplevelsen av Dragon Age: The Veilguard. Noe du kanskje vil legge merke til, er at det ikke finnes noen araknofobi-innstilling i spillet, og det er ikke inkludert fordi det ikke finnes noen skumle edderkopper i Dragon Age: The Veilguard. Hurra!