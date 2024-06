Dragon Age: The Veilguard sin karakterskaper har 40 alternativer for hudfarge

HQ

Dragon Age: Inquisition sin karakterskaper var ikke bra, men det ser ut til at BioWare ønsker å kaste disse problemene ut av vinduet med Dragon Age: The Veilguard. Game Informers nyeste magasin tar en dyp titt på karakterskaperen, og det inneholder noen interessante detaljer.

Du kan virkelig morfe karakteren din på hvilken som helst måte du finner passende. Fra en trekantet kroppsglidebryter til måter å morfe bryst, glutes, skuldre og skritt på, du kan rote med hvilke innstillinger du vil. Det er til og med en glidebryter for vitiligo.

40 hudfarger og 30 sminkealternativer lar deg lage den Rook-en du ønsker å være på hvilken som helst måte, og vi kan allerede se for oss spillere som bruker timevis på å skape sin hovedperson. Det er også verdt å merke seg at akkurat som 2023-hiten Baldur's Gate III, vil du kunne lage karakteren din naken, ettersom BioWare vil at folk skal vite at dette er et modent RPG.