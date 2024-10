Dragon Age: The Veilguard tillater ikke forhåndsinnlasting på PC

HQ

Dragon Age: The Veilguard Om bare et par uker lanseres BioWare, og selv om fansen gleder seg utrolig mye til å vende tilbake til BioWares fantasy-setting, vil noen kunne få tilgang til spillet tidligere enn andre.

Dette er med liten margin, det er verdt å nevne, da det ikke er noen forhåndsbestillingstid for tidlig tilgang til Dragon Age: The Veilguard. Men når det lanseres den 31. oktober kl. 09.00 PDT, vil konsollspillere allerede ha fått spillet installert. Xbox Series X/S-eiere kan forhåndslaste spillet allerede nå. PlayStation 5-eiere må vente til 29. oktober, men selv da er det et par dager igjen til å laste ned spillet.

PC-spillere får ingen slik luksus, ettersom det ikke er noen tredjeparts DRM på spillet. Dette betyr at du må laste ned og spille ved lansering, selv om du har valgt en forhåndsbestilling. Igjen, dette bør ikke forsinke deg i mer enn noen få timer, men det vil fortsatt være frustrerende for noen.

Sjekk ut de fullstendige lanseringstidene og strålesporingsspesifikasjonene her.