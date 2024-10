Dragon Age: The Veilguard viser frem en actionfylt lanseringstrailer

HQ

Onde guder som reiser seg for å ødelegge alt, artefakter som har ligget i dvale i århundrer som våkner til liv, de døde som våkner lettere enn de burde. Glemmer jeg noe? Å ja, drager, og mange av dem, ser det ut til. Alt dette er pakket inn i lanseringstraileren for Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age-fans har ventet på dette spillet i over et tiår nå, og selv om det kanskje ga oss den verste avsløringstraileren vi kunne ha forestilt oss, ser det ut til at markedsavdelingen siden den gang har låst seg fast.

Lanseringstraileren inneholder massevis av film, gameplay og mer for å få oss hekta på spillets lansering. Du vil kunne spille Dragon Age: The Veilguard den 31. oktober på PS5, Xbox Series X/S og PC.