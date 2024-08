Dragon Age: The Veilguards kamper viser frem Mass Effect-lignende kombinasjoner

HQ

Hvis du er en ekte Mass Effect-nerd, er du kanskje kjent med ideen om primere og detonatorer i spillet. I kamp er en primer noe som setter fiender i en posisjon, for eksempel ved å holde dem i luften med dine biotiske krefter, før en annen evne, for eksempel en kraftig granat, kan få dem til å fly og gjøre stor skade.

Dragon Age: The Veilguards kamp følger et lignende system. Som vist i videoen nedenfor, kan du bruke Rook og dine følgesvenners evner til å sette opp en gruppe fiender, for eksempel ved å bruke en frysende rune.

Deretter kan du hente inn en annen følgesvenn eller bruke en av dine egne evner til å sprenge fiender i fillebiter. Med evnehjulet kan du når som helst ta en pause i kampen og legge en strategi rundt evnene dine og hvordan du vil bruke dem. Det er ikke den samme taktiske kampen som i Inquisition, men det gir deg et pusterom mellom kampene.