Dragon Ball FighterZ har passert fem millioner solgte eksemplarer

Dragon Ball FighterZ har en litt annerledes grafikkstil enn andre spill basert på samme univers, og fokuset er også litt annerledes. Derfor traff dette en litt annen nerve hos det verdensomspennende publikum enn spill basert på universet tidligere har gjort.

Det solgte som varmt hvetebrød i månedsvis, og har også blitt fast inventar i fightingspillturneringer verden over. Og nå har spillet nådd en ganske imponerende milepæl. Det har nemlig solgt fem millioner eksemplarer. Dette er blitt bekreftet gjennom spillets Twitter-konto:

"You've trained. You've powered up. You've exceeded your limits.

And thanks to you, #DragonBall FighterZ has sold over 5 MILLION units. We are truly humbled by your continued support!"

Spiller du det?