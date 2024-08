Dragon Ball: Sparking! Zero begynner nedtellingen med en ny trailer

HQ

Nå som Capcom har avslørt at Terry Bogard kommer til Street Fighter 6 i september, og vi har sett ham i bevegelse, ønsket ikke Bandai Namco å gå glipp av muligheten til å slå et slag på bordet og minne oss på at det bare er 50 dager igjen til utgivelsen av Dragon Ball: Sparking! Zero.

På gårsdagens Opening Night Live fikk vi se en ny trailer med noen tidligere uutgitte kampscener med Goku (i ulike Saiyan-nivåer), Gohan, Ohzaru, Broly, Trunks, Beerus og andre elskede figurer fra AKira Toriyamas anime- og mangaserie. Det ble også avslørt at Super Buu og Ultimate Gohan er med som fightere.

Spillets forhåndsbestillingsbonuser ble også avduket, som inkluderer seks bekreftede figurer og en hemmelig figur som ennå ikke er avslørt.

Er du klar til å kjempe på Dragon Ball: Sparking! Zero?