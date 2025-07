Dragon Ball: Sparking! Zero bekrefter lansering av Nintendo Switch og Switch 2

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero Spike Chunsofts nyeste kampspill er på vei til et par nye plattformer. Spike Chunsofts nyeste arenakampspill kommer til Nintendo Switch 2 og den originale Nintendo Switch den 14. november, med forhåndsbestillinger live fra i dag.

Med mer enn 180 karakterer, samt en historiemodus som tar deg gjennom Gokus historie hele veien fra Dragon Ball Z til Dragon Ball Super, Sparking! Zero imponerte umiddelbart Dragon Ball-fans og kampspillfanatikere.

Det er foreløpig uklart om Nintendo Switch 2- og Nintendo Switch-versjonene av spillet kommer med all DLC som er utgitt så langt, men de nye utgavene tillater bruk av bevegelseskontroller med Joy-Cons, slik at du virkelig kan føle at du kaster en åndebombe mot hodet til Frieza.

Dragon Ball: Sparking! Zero er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Nintendo Switch- og Nintendo Switch 2-versjonene kommer den 14. november.